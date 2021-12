Stiftung unterstützt Fenster-Sicherung im Schloss Dargun

Die Stadt Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) kann bei der Sicherung ihres Kloster- und Schlosskomplexes weiter auf die Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bauen. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, können nun die Metallhalterungen der früheren Bleiverglasungen in der Ruine gesichert werden. Die Stiftung stelle dafür 89.000 Euro zur Verfügung. Das Schloss Dargun, das zum Herzogtum Mecklenburg-Schwerin gehörte und aus einer mehr als 800 Jahre alten Zisterzienser-Klosteranlage hervorging, wird neben den Schlössern Schwerin und Güstrow zu den bedeutendsten Renaissancebauten in Mecklenburg-Vorpommern gezählt.

Im 19. Jahrhundert hatte hier die erste Ackerbauschule in Mecklenburg ihren Sitz. Die Anlage brannte in den letzten Kriegstagen 1945 allerdings zu großen Teilen aus. Seit 1990 läuft die Sicherung der einst vierflügeligen Renaissanceanlage. Zur Anlage gehören Schlosspark, ein Hochzeitspavillon, ein Café Ausstellungsräume, ein Aussichtsturm und ein Heimatmuseum. Die beeindruckende Schlossruine dient im Sommer auch als Kulisse für Freiluftkonzerte und andere Kulturveranstaltungen.