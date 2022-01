Störung im Stellwerk: Düsseldorfer Hauptbahnhof blockiert

Durch eine Störung in einem Stellwerk ist der Düsseldorfer Hauptbahnhof am Dienstag etwa eine halbe Stunde lang für den Zugverkehr blockiert gewesen. Inzwischen sei die Störung behoben und der Zugverkehr laufe wieder, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Nicht nur Fernverkehrszüge, auch der Regionalverkehr sei betroffen gewesen. Einige Züge hätten an anderen Bahnhöfen gewartet, einzelne Züge seien über Wuppertal umgeleitet worden, hatte die Bahn zuvor über Twitter mitgeteilt.

