Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 bei Witzhave im Kreis Stormarn sind zehn Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die 26 Jahre alte Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die übrigen Verletzten, darunter vier Kinder, seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser der Umgebung gefahren worden. An dem Unfall waren nach Polizeiangaben insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu der Karambolage am Sonntag gekommen, weil eine 73 Jahre alte Autofahrerin beim Spurwechsel ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen übersehen hatte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. In der Folge war die Fahrbahn blockiert, so dass nachfolgende Fahrzeuge unmittelbar anhalten mussten.

Ein nachfolgender Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf eines der bereits stehenden Fahrzeug auf. Durch den Aufprall schoben sich die beiden Fahrzeuge in ein weiteres stehendes Fahrzeug.

Vier der fünf beteiligten Autos wurden bei der Karambolage so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrbahn Richtung Berlin war für mehrere Stunden voll gesperrt.