Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 sind am Freitag zwei Männer verletzt worden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer verlor nach Angaben der Polizei kurz vor der Anschlussstelle Reinbek (Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Berlin die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem einer der Reifen geplatzt war. Der Lastwagen kippte auf die Seite, die Ladung mit Splitt verteilte sich auf die Fahrbahn. Ein 36-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Auto gegen den Lkw. Die Polizei ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden andauern.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 sind am Freitag zwei Männer verletzt worden. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer verlor nach Angaben der Polizei kurz vor der Anschlussstelle Reinbek (Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Berlin die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem einer der Reifen geplatzt war. Der Lastwagen kippte auf die Seite, die Ladung mit Splitt verteilte sich auf die Fahrbahn. Ein 36-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Auto gegen den Lkw. Die Polizei ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden andauern.