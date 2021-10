Straßenbahn stößt mit Pkw zusammen: Autofahrer tot

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg ist ein Mensch ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden verletzt. Die Straßenbahn entgleiste bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag, der Pkw wurde schwer beschädigt. Alle vier Insassen des Autos mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der Fahrer erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Die anderen Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Fahrgast der Tram wurde nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der großen Ost-West-Magistrale Landsberger Allee. Der Tramverkehr wurde komplett unterbrochen. Die Oberleitung wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, so dass die Sperrung der Tramstrecke am frühen Morgen noch andauerte. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort.