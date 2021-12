Der Zugverkehr zwischen Sylt und dem Festland steht still. Am Mittwochmorgen sind zwei Dieselloks im Bahnhof in Westerland entgleist. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist bisher nicht bekannt.

Beim Rangieren sind am Mittwochmorgen im Bahnhof in Westerland auf Sylt zwei Dieselloks auf einer Weiche entgleist. Derzeit könne daher nur das Gleis des Autozugs genutzt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Personenzüge können den Bahnhof nicht anfahren und halten in Keitum beziehungsweise Morsum. Von dort fahren Busse nach Westerland.

Strecke am Vormittag weiter gesperrt

Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Hilfszug mit technischem Gerät ist von Niebüll aus auf dem Weg nach Westerland. Es soll versucht werden, die Loks mit hydraulischen Geräten wieder ins Gleis zu heben. Wann die Streckensperrung wieder aufgehoben werden kann, stand zunächst nicht fest. Zuvor hatte shz.de berichtet.