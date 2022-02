Streifenwagen fährt auf Verfolgungsjagd in Haltestelle

In Frankfurt ist ein Polizeiwagen während der Verfolgung eines Autos mit einer U-Bahn-Haltestelle kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, verfolgte das Auto am Montagmorgen als Unterstützung ein anderes Fahrzeug, das sich zuvor einer Verkehrskontrolle durch Kollegen entzogen hatte. Nach dem Unfall kamen zwei Insassen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Polizeiauto entstand Totalschaden. Die Störung an der Haltestellte sei mittlerweile behoben und das Auto abgeschleppt, teilten die Beamten mit. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

