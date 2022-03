Gewerkschaften haben Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, am Dienstag die Arbeit niederzulegen. «Dieser Tag ist nicht ohne Grund gewählt worden. Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind. Sie verdienen eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung», erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie.

Gewerkschaften haben Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, am Dienstag die Arbeit niederzulegen. «Dieser Tag ist nicht ohne Grund gewählt worden. Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind. Sie verdienen eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung», erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie.

Der Arbeitskampf soll den Eigenbetrieb Kita der Stadt Halle treffen und reiht sich in bundesweite Aktivitäten der Gewerkschaft ein. Verdi verlangt unter anderem bessere Eingruppierungen der Beschäftigten und einen Rechtsanspruch auf Qualifizierungen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) startete einen Aufruf, am Frauentag die Arbeit niederzulegen. Ziel sei es, auf laufende Tarifverhandlungen zur Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst Druck auszuüben, so die GEW in Sachsen-Anhalt.

Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in der ersten Verhandlungsrunde in wesentlichen Punkten «keine Bereitschaft für ein Entgegenkommen» gezeigt habe. Dies betreffe beispielsweise die Festlegung von Vor- und Nachbereitungszeiten für die pädagogischen Fachkräfte.