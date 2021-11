Strengere Corona-Regeln an Schulen

Sportunterricht ohne Körperkontakt, Singen nur noch mit Maske - angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen gelten ab Montag noch schärfere Regeln an den Schulen im Kampf gegen die Pandemie. «Die aktuelle Lage ist sehr dynamisch und aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in der Gesellschaft müssen wir auch an den Schulen unsere Sicherheitszäune hochfahren», teilte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Freitag mit. Sportunterricht wird nur noch kontaktfrei erlaubt sein - außer zur Prüfungsvorbereitung. Beim Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten muss ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen eingehalten werden. Das Singen in geschlossenen Räumen ist nur mit Maske erlaubt, im Freien kann die Maske abgesetzt werden. Das Spielen von Blasinstrumenten ist nur im Freien oder sehr großen Räumen wie beispielsweise der Aula erlaubt.

Mehrtägige Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts sind zudem ab Anfang Dezember bis Ende Januar 2022 untersagt. Schüler ab 18 Jahren können sich nicht mehr außerhalb der Schule mit dem Schülerausweis von Testpflichten befreien.