In Offenbach ist im Stadtteil Bieber am Mittwochabend für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Betroffen waren dabei etwa 3500 Menschen, wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mitteilten. Die Ursache für den Stromausfall war nach Angaben der Feuerwehr ein Kabelschaden. Einzelne Haushalte versorgte die Feuerwehr mit Notstrom. Nach knapp drei Stunden konnte die Stromversorgung nach Angaben von Feuerwehr und Polizei wieder hergestellt werden.