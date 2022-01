Stübgen fordert Lockerung der Corona-Beschränkungen

Trotz hoher Infektionszahlen drängt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. «Für große Lockerungen ist noch nicht der Moment, aber wir müssen jetzt den Mut haben, all das zu streichen, was nicht entscheidend zur Pandemiebekämpfung beiträgt», sagte der Minister der «Märkischen Allgemeinen» (Samstag).

So sollte Einkaufen in Geschäften mit FFP2-Maske wieder für alle und nicht nur für Geimpfte möglich sein, meinte Stübgen. In der Gastronomie sollte nach seiner Auffassung statt «2G-plus» wieder die 2G-Regel herrschen. Dies würde bedeuten, dass doppelt Geimpfte und Genesene für einen Restaurantbesuch nicht zusätzlich noch einen tagesaktuellen Test vorlegen müssen. Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Hotspotregionen sollten umgehend aufgehoben werden, forderte Stübgen.

Dagegen hatte der Leiter der Corona-Krisenstäbe in Brandenburg, Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft, am Donnerstag Änderungen der Corona-Regeln zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. «Ich wäre da sehr zurückhaltend, in dieser Situation etwas grundsätzlich zu ändern», sagte der Gesundheitsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Wir müssen die Winterferien und Reisezeit abwarten.» Es gebe ein Grundgerüst an Maßnahmen, das sich auch in der fünften Welle bewähren werde.