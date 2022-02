Stürmisches Wetter in Sachsen erwartet

Am Mittwoch wird es stürmisch in Sachsen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, ist vor allem in der ersten Tageshälfte mit Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Gebietsweise ist zudem Regen zu erwarten. Im Laufe des Tages soll der Wind jedoch abflauen und kein Regen mehr fallen. Ab dem Nachmittag kann sich im Westen des Freistaats außerdem die Sonne zeigen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen fünf und sieben Grad.

