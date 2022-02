Stürmisches Wochenende in Sachsen erwartet

Sachsen erwartet am Wochenende erneut stürmisches Wetter. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, bringt eine Kaltfront nach einem ruhigeren Freitag wieder stürmische Böen in den Freistaat. Am Samstagvormittag ist zudem mit Regen, in höheren Lagen auch mit Schneeregen zu rechnen. Im Tagesverlauf soll der Niederschlag jedoch abnehmen und es kann zu vereinzelten Auflockerungen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen bei fünf bis sechs Grad. Am Sonntag soll der stürmische Wind noch etwas zunehmen. Auf dem Fichtelberg kann es nach Angaben des DWD zu Orkanböen kommen. Nach einem überwiegend trockenen Vormittag soll es in der zweiten Tageshälfte zudem regnen. Die Temperaturen klettern bis auf sieben Grad.

