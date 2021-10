Regen peitscht bei heftigem Wind über den Fähranleger in Dagebüll. Foto: Bodo Marks/dpa

Sturm an der Nordseeküste beeinträchtigt Fährverkehr

Sturm und Hochwasser haben am Freitag Einschränkungen im Fährverkehr zu einigen Nordfriesischen Inseln verursacht. Am Freitagmorgen fiel die Fähre von Dagebüll (Kreis Nordfriesland) nach Föhr und von Föhr nach Amrum aus, teilte die Wyker Dampfschiffs-Reederei mit. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sagte erhöhtes Hochwasser auch für Freitagnachmittag voraus. Der Fahrplan sei angepasst worden, sagte ein Sprecher der Reederei. Vom Hafen Schlüttsiel aus gab es am Freitag keine Schiffsverbindung zu den Halligen.

