Sturm an der Nordseeküste erwartet

An der Nordseeküste wird es am Wochenende stürmisch sein. In der Nacht zum Sonntag können die Sturmböen Geschwindigkeiten bis etwa 80 Stundenkilometer erreichen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Auch auf kurze Gewitter und örtliche Glätte sollten sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Wochenende einstellen.

Am Samstagabend kommt in Nordsee-Nähe zudem Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es weiterhin bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten von etwa vier Grad. Am Sonntag zieht der Regen bis zum Vormittag zunächst ab. Im Laufe des Tages sind aber Schauer, teils Graupel oder einzelne kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei maximal acht Grad.