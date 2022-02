Sturmböen und Frost in Niedersachsen: Schnee im Harz

Windig, kühl und bewölkt: Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet ungemütliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, kann es an der Nordsee und im Oberharz zu Sturmböen kommen. Dazu leichter Schneefall in Höhen über 400 Meter. Sonst gebietsweise Regen und dichte Wolken. Besonders am Morgen ist mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Zum Nachmittag klart der Himmel langsam auf, die Temperaturen steigen auf sechs Grad. Auch der Wind lässt nach.

In der Nacht zum Samstag klarer Himmel und schwacher Wind, Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und minus sechs Grad. Am Samstag wartet ein Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt freundlich. Die Temperaturen steigen auf vier Grad im Bergland und sonst auf sieben Grad. Dazu schwacher bis mäßiger Wind.