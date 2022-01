Sturmtief fegt über Sachsen: Polizei warnt Autofahrer

Die Polizei hat Autofahrer in Sachsen wegen des stürmischen Wetters am Sonntag aufgerufen, vorsichtig zu fahren. Bis zum Abend könne es immer wieder Sturmböen geben, teilte der Verkehrswarndienst mit. In der Sächsischen Schweiz war die Kreisstraße K8732 bei Maxen und Burkhardswalde gesperrt, weil umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockierten. Auch die Bundesstraße 95 in Thum im Erzgebirge war vorübergehend gesperrt, aber wurde am Sonntagmorgen wieder freigegeben. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Sturmböen im Flachland und Orkanböen auf dem Fichtelberg.

