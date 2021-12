Sturmtief zieht über den Norden

Ein Sturmtief bringt am Mittwoch ungemütliches Wetter in den Norden. Der Seewetterdienst Hamburg gab für die Küstengebiete eine Sturmwarnung heraus und warnte im Tagesverlauf vor schweren Sturmböen an der Nordsee. Am Abend herrsche dort Unwettergefahr durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Auf Helgoland sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge dann auch Orkanböen um 125 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Ein Sturmtief bringt am Mittwoch ungemütliches Wetter in den Norden. Der Seewetterdienst Hamburg gab für die Küstengebiete eine Sturmwarnung heraus und warnte im Tagesverlauf vor schweren Sturmböen an der Nordsee. Am Abend herrsche dort Unwettergefahr durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Auf Helgoland sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge dann auch Orkanböen um 125 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.