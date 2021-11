Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet statt

Zwei Frauen stoßen mit Glühwein in Bechern auf dem Weihnachtsmarkt an. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt soll trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Lage in den Kliniken stattfinden. Darauf haben sich Vertreter von Stadt und Veranstalter am Donnerstag in Stuttgart geeinigt. «Wir standen vor einer extrem schweren Entscheidung, wir haben lange mit uns gerungen», sagte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) bei einer Pressekonferenz in Stuttgart.

Zugleich setzt die Stadt auf verschärfte Maßnahmen wie eine 2G-plus-Regelung für Stände mit Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr. Damit müssen Geimpfte und Genesene dort zusätzlich einen Test vorweisen. Auf dem Markt soll es dazu mehrere Teststände geben. Die Zahl der Buden soll zudem von 280 auf rund 190 reduziert werden und die Stände sollen mit mehr Abstand zueinander aufgestellt werden, wie es hieß. Der Zugang zum Markt wird demnach streng kontrolliert. Man halte eine Durchführung des Stuttgarter Weihnachtsmarkts 2021 mit diesen Auflagen für durchführbar und vertretbar, so OB Nopper.

Der Weihnachtsmarkt soll am kommenden Mittwoch beginnen und bis zum 30. Dezember andauern.