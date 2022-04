Mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Schneefall hat sich am Freitagabend ein Wagen auf der A65 überschlagen. Der 20-jährige Fahrer kam kurz vor der Anschlussstelle Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) mit seinem Auto von der schneeglatten Straße ab und krachte in die Böschung. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

