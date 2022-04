Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) warnt vor Wohlstandsverlusten - auch mehr als die Hälfte der Menschen im Südwesten schaut nach einer neuen Umfrage eher sorgenvoll in die Zukunft. Rund 57 Prozent gehen demnach davon aus, dass sich die Lebensbedingungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren etwas (42 Prozent) oder sogar deutlich (15 Prozent) verschlechtern werden. Gut die Hälfte (52 Prozent) macht sich Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) ergab. Sie wurde am Donnerstag veröffentlicht.