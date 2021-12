Suhl mit erstem Sieg in Münster seit mehr als sieben Jahren

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Beim USC Münster gewann der VfB am Samstagabend mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:23). Für die Suhlerinnen war es der erste Sieg in Münster seit mehr als sieben Jahren. Trainer Laszlo Hollosy, der eine Woche zuvor beim knappen Pokal-Aus wegen seiner Corona-Erkrankung noch gefehlt hatte, stand wieder an der Seitenlinie.

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Beim USC Münster gewann der VfB am Samstagabend mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:23). Für die Suhlerinnen war es der erste Sieg in Münster seit mehr als sieben Jahren. Trainer Laszlo Hollosy, der eine Woche zuvor beim knappen Pokal-Aus wegen seiner Corona-Erkrankung noch gefehlt hatte, stand wieder an der Seitenlinie.

Zu Beginn der Partie liefen die Gäste lange einem Rückstand hinterher, gingen erst beim 24:23 in Führung und verwandelten diesen ersten Satzball auch prompt. Zuvor hatten sie durch mangelnden Druck im Angriffsspiel mit 10:15 und 12:18 zurück gelegen.

Gegen den aktuellen Tabellensiebten, der am vergangenen Wochenende überraschend den Pokal-Halbfinaleinzug feiern durfte, hatten die Suhlerinnen im zweiten Satz nur sporadisch Probleme, nutzten vielmehr ihre Chancen gegen einen Gegner, der nun verunsichert schien. Nach einer USC-Aufholjagd brachte Hollosy gegen Satzmitte seine erfahrene Außenangreiferin Agnes Pallag, die spürbar mehr Ruhe ins Suhler Spiel brachte und den VfB zur 2:0-Satzführung führte.

Dem USC, trainiert von der ehemaligen Nationalspielerin Lisa Thomsen, gelang nach einer Auszeit kurz vor Satzende nur noch sehr wenig. Im dritten Durchgang bot der gut eingespielte VfB dem USC nur noch wenig Chancen, seine Angriffe durchzubringen. Erst kurz vor Ende der Partie schien der VfB doch noch einmal zu wackeln, nachdem der USC auf 21:23 und 23:24 aus seiner Sicht herankam, ehe Roxanne Wiblin das Match für den VfB erfolgreich beendete.