Sven Böttger neuer Präsident der Niners Chemnitz

Sven Böttger ist neuer Präsident bei den Niners Chemnitz. Er wurde einstimmig in das Amt gewählt. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 46-jährige selbstständige Journalist tritt die Nachfolge von Micaela Schönherr an, die nach fünf Jahren an der Spitze des Vereins auf eigenen Wunsch nicht mehr antrat. Schönherr wurde für ihr langjähriges Engagement zur Ehrenpräsidentin ernannt.

Sven Böttger ist neuer Präsident bei den Niners Chemnitz. Er wurde einstimmig in das Amt gewählt. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 46-jährige selbstständige Journalist tritt die Nachfolge von Micaela Schönherr an, die nach fünf Jahren an der Spitze des Vereins auf eigenen Wunsch nicht mehr antrat. Schönherr wurde für ihr langjähriges Engagement zur Ehrenpräsidentin ernannt.

«Vor uns liegen jede Menge Aufgaben und Herausforderungen. Nach fast anderthalb Jahren coronabedingtem Stillstand bringen wir den Basketball zusammen mit unseren Trainern und Übungsleitern wieder in die Hallen zurück und wollen so viele Kinder und Jugendliche wie nur möglich für unseren schönen Sport begeistern», erklärte Böttger. Neben dem Präsidenten komplettieren der neue Vizepräsident Andreas Wolske sowie Kathleen Morgenstern und Marion Arnold-Sittig den neuen Vorstand des Bundesligisten.