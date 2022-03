Als Zeichen für den Klimaschutz und gegen den Krieg hat die Umweltorganisation WWF zur «Earth Hour» («Stunde der Erde») aufgerufen. Auch in Niedersachsen ging am Samstagabend in zahlreichen Bauwerken das Licht aus. Die «Earth Hour» begann um 20.30 Uhr. Unter anderem verdunkelten sich Rathäuser und Kirchen. Weltweit schalteten Städte und Gemeinden, Unternehmen sowie Privatleute für eine Stunde das Licht aus.

Die Aktion sollte in diesem Jahr auch ein Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt senden, erklärte der WWF. Fossile Energie heize nicht nur das Klima, sondern auch Kriege an.

Insgesamt hatten knapp 60 Städte in Niedersachsen ihre Teilnahme angemeldet. Auch Bremen und Bremerhaven waren dabei. Die Aktion fand zum 16. Mal statt.