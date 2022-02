Täter als Schauspieler ausgegeben: 20.000 Euro Beute

Eine 42 Jahre alte Frau aus Coswig (Landkreis Meißen) ist Opfer eines Betrugs geworden und hat dabei insgesamt 20.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich ein Täter per Instagram bei der 42-Jährigen und gab sich als britischer Schauspieler aus. Nach einigen Gesprächen in mehreren Chatprogrammen soll der Täter behauptet haben, einen Aktenkoffer mit Wertgegenständen und Geld zu der Frau senden zu wollen.

Dabei soll der Betrüger immer wieder Probleme, etwa mit dem Zoll, vorgetäuscht haben. Der Täter forderte die Frau dazu auf, Geldzahlungen per Überweisung zu leisten, um ihm zu helfen. Das tat sie auch. Als sich zuletzt angebliche Entführer bei der Frau meldeten und Lösegeld für einen Paketboten verlangten, wandte sie sich laut Polizei an einen Familienangehörigen. Dieser klärte sie über den Betrug auf. Am Donnerstagabend informierte die 42-Jährige schließlich die Polizei.