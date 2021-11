Täter nach Geldautomatensprengung weiter flüchtig

Eine laute Explosion weckt am frühen Dienstagmorgen die Anwohner. Unbekannte sprengen einen Geldautomaten. Sie erbeuten zwei Geldkassetten und richten einen hohen Schaden an. Die Täter sind auf der Flucht.

Nach einer Geldautomatensprengung im mittelhessischen Buseck am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei eine erste Spur zu den Tätern aufgenommen. Zeugen sollen beobachtet haben, wie drei Personen nach der Explosion in einem dunklen Wagen mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sind, teilte die Polizei in Gießen mit.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen sollen die Täter Sprengstoff gezündet haben. An dem Bankgebäude entstand laut Polizei «ein sehr hoher Schaden». Auch drei Fahrzeuge, die in der Nähe abgestellt waren, seien durch die Sprengung beschädigt worden. Es war noch nicht ausgeschlossen, dass das Gebäude einsturzgefährdet sein könnte. Auch die Höhe des erbeuteten Bargeldes war weiter unklar.

Anwohner waren am Dienstagmorgen durch laute Knallgeräusche geweckt worden und alarmierten die Polizei. Die unbekannten Täter sollen den Geldautomaten im Innenbereich eines Bankgebäudes gesprengt und zwei Geldkassetten gestohlen haben. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.