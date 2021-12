Täter sprengen Bankautomaten und fliehen

Mehrere Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Rappenau einen Geldautomaten gesprengt. Die Diebe seien nach der Tat mit Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst unklar. Die Explosion beschädigte das Gebäude - es war ein Loch in die Hauswand gesprengt worden. Ein Statiker soll nun prüfen, wie stark das Gebäude beschädigt ist.

Mehrere Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Rappenau einen Geldautomaten gesprengt. Die Diebe seien nach der Tat mit Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst unklar. Die Explosion beschädigte das Gebäude - es war ein Loch in die Hauswand gesprengt worden. Ein Statiker soll nun prüfen, wie stark das Gebäude beschädigt ist.