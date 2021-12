Tankbetrug: Polizei stoppt 47-Jährigen nach Verfolgungsfahrt

Ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Bayern hat sich auf der Autobahn 1 im Kreis Ostholstein eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann habe seine Rechnung nach dem Tanken an der Raststätte Neustädter Bucht nicht bezahlt und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die Autobahn Richtung Fehmarn und dann über Landstraßen bis nach Dahme geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit. In Dahme habe er sein Auto abgestellt und sei zu Fuß weiter geflüchtet. Kurze Zeit später sei der Mann in der Nähe gefasst worden.

Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und gab falsche Personalien an, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Kennzeichen an seinem Auto seien gestohlen gewesen. An der Suche nach dem Fahrer am Dienstag waren nach Angaben der Polizei sechs Einsatzfahrzeuge beteiligt. Gegen den 47-Jährigen werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls und Betruges sowie wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.