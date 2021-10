Tanklaster umgekippt: Gefahrgut läuft aus, A1 voll gesperrt

Ein Tanklaster ist auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe auf die Seite gekippt - daraufhin ist Gefahrgut ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen prallte der Lastwagen in den frühen Morgenstunden unter einer Brücke gegen die Mittelleitplanke, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, lebensgefährlich seien seine Verletzungen jedoch nicht. Mehrere Stunden nach dem Unfall war am Morgen unklar, ob weiterhin Gefahrgut ausläuft. Was der Tanklaster geladen hatte, war zunächst nicht bekannt.

Ein Tanklaster ist auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe auf die Seite gekippt - daraufhin ist Gefahrgut ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen prallte der Lastwagen in den frühen Morgenstunden unter einer Brücke gegen die Mittelleitplanke, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, lebensgefährlich seien seine Verletzungen jedoch nicht. Mehrere Stunden nach dem Unfall war am Morgen unklar, ob weiterhin Gefahrgut ausläuft. Was der Tanklaster geladen hatte, war zunächst nicht bekannt.

Die A1 wurde in beide Richtungen großräumig gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und prüfen nun unter anderem, ob bei dem Unfall auch die Brücke beschädigt wurde. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes werden Bewohner im Bereich der B208 bei Rethwischfeld gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.