Tanklastzug umgekippt: Möglicher Austritt von Aceton

Ein Tanklastzug ist am Dienstag auf der Autobahn 14 bei Bördeland (Salzlandkreis) von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen mit der Chemikalie Aceton beladenen Gefahrgut-Lkw, wie die Polizei mitteilte. Ob die Chemikalie bereits austrat, war laut Polizei gegen Dienstagmittag noch unklar. Die Feuerwehr richtete vorerst einen Gefahrenbereich von 50 Metern um den Lkw herum ein. Die Autobahn wurde für Bergungsarbeiten in beide Richtungen zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Vollsperrung sollte noch bis in die Abendstunden andauern.

Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er einen Schwächeanfall erlitten und so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.