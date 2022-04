Für eine spezielle Open-Air-Aktion mit dem Karlsruher Staatsballett muss in den kommenden Wochen erst einmal die Sonne untergehen: Der Medienkünstler Jonas Denzel will bis Ende Mai immer donnerstags im Stadtraum Choreographien an Fassaden projizieren. Die Ensemble-Mitglieder werden nach Angaben des Badischen Staatstheaters auf diese Weise übermenschlich groß mal auf Fensterrahmen balancieren, mal einen Kirchturm erklimmen. Los ging es am Donnerstag am neuen Entrée des Staatstheaters. Zuschauerinnen und Zuschauer können das Spektakel kostenlos bestaunen. Das Projekt «Ballet of the City» wurde im Rahmen des Förderprogramms für Medienkunst der Unesco City of Media Arts Karlsruhe gefördert.