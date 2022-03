Warnstreiks an Flughäfen: Ausfälle in Bremen und Hannover

Aufgrund eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals kam es am Dienstag an den Flughäfen Bremen und Hannover zu Ausfällen und Verzögerungen. Wie die Flughäfen bestätigten, waren die Sicherheitskontrollen teilweise ganztägig für Passagiere geschlossen.

In Hannover fielen alle Abflüge aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch fünf Ankünfte seien gestrichen worden. Auf die übrigen Ankünfte hatte der Arbeitskampf keine Auswirkungen. Sie wurden ohne weitere Vorkommnisse abgefertigt. Am Bremer Flughafen fielen acht Abflüge und drei Ankünfte aus. Ursprünglich waren an dem Flughafen 26 Starts und Landungen für den Dienstag vorgesehen. Betroffen waren Flüge innerhalb Deutschlands sowie nach Amsterdam. Die verbliebenen Verbindungen starteten und landeten pünktlich, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Auch in Hamburg fielen sämtliche Abflüge aus.