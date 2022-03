An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sind private Sicherheitskräfte in den Warnstreik getreten. In Köln habe die Aktion um Mitternacht bei der Fluggastkontrolle begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag. «Wir haben eine hohe Streikbeteiligung.» Allerdings seien in den frühen Morgenstunden grundsätzlich nicht allzu viele Mitarbeiter im Einsatz. Auch in Düsseldorf sei in einigen Bereichen ab 4.00 Uhr der Warnstreik angelaufen.

An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sind private Sicherheitskräfte in den Warnstreik getreten. In Köln habe die Aktion um Mitternacht bei der Fluggastkontrolle begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag. «Wir haben eine hohe Streikbeteiligung.» Allerdings seien in den frühen Morgenstunden grundsätzlich nicht allzu viele Mitarbeiter im Einsatz. Auch in Düsseldorf sei in einigen Bereichen ab 4.00 Uhr der Warnstreik angelaufen.

Der Warnstreik sollte den ganzen Tag andauern. Er betrifft insgesamt acht Flughäfen, darunter Frankfurt, Berlin und Hamburg. Passagieren drohen Flugausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten. Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi an mehreren Flughäfen ganztägige Warnstreiks durchgezogen, was zu Protesten bei den Flughäfen und Fluggesellschaften geführt hatte. Verdi führt Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Eine fünfte Runde ist für Donnerstag bei Frankfurt angesetzt. «Wir erwarten Schritte der Arbeitgeber, damit wir die Auseinandersetzung beenden können«, sagte der Verdi-Sprecher.

Die Sicherheitskontrollen stehen unter Aufsicht der Bundespolizei und sind weitgehend an private Dienstleister ausgelagert. Die Gewerkschaft fordert, die Gehälter in den Luftsicherheitsdiensten um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen. Wesentlich kostspieliger könnten regionale Angleichungen sowie vereinheitlichte Tarifgruppen werden, die den Arbeitgebern zufolge für einzelne Beschäftigte bis zu 40 Prozent mehr Gehalt bringen würden.