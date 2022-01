Tatverdächtiger nach Bränden an Kliniken ermittelt

Nach zwei Brandstiftungen an Kliniken in Kandel (Kreis Germersheim) und Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Donnerstag verhaftete die Polizei einen 42-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalinspektion Landau am Freitag mitteilten. Er soll die Brände vorsätzlich gelegt haben. Vor den Taten soll sich der Mann bereits verbal aggressiv gegenüber Mitarbeitern der Kliniken verhalten haben.

Nach zwei Brandstiftungen an Kliniken in Kandel (Kreis Germersheim) und Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Donnerstag verhaftete die Polizei einen 42-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalinspektion Landau am Freitag mitteilten. Er soll die Brände vorsätzlich gelegt haben. Vor den Taten soll sich der Mann bereits verbal aggressiv gegenüber Mitarbeitern der Kliniken verhalten haben.

Am Samstag war bei einem Brand im Außenbereich der Südpfalzklinik in Kandel an der Fassade und an Zuleitungen ein Schaden von etwa 400 000 Euro entstanden. Ermittlungen zufolge waren Kleidercontainer in Brand geraten. Über Außentüren drang der Rauch in die Klinik. Der Krankenhausbetrieb konnte aber aufrecht erhalten werden. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Drei Mitarbeiter des Klinikums erlitten eine Rauchvergiftung. In Bad Bergzabern brannte in der vergangenen Woche auf dem Parkplatz der dortigen Klinik ein Auto. Das Fahrzeug gehörte einem Mitarbeiter der Klinik und brannte fast vollständig aus. An beiden Tatorten fanden Ermittler Brandbeschleuniger.