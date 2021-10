Tausende bei 7-Seen-Wanderung im Leipziger Südraum

Zweimal hintereinander ist die 7-Seen-Wanderung wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr ausgefallen, doch an diesem Wochenende soll das Event zumindest für 2021 nachgeholt werden. Wie die Veranstalter mitteilten, haben sich rund 4000 Teilnehmer angemeldet. Das seien weniger als vor der Corona-Krise. 2019 hatten sich noch rund 7000 Menschen an den Wanderungen durch die Region südlich von Leipzig beteiligt. Für einige Touren seien aber auch noch spontane Anmeldungen möglich, sagte eine Sprecherin. Von Freitag bis Sonntag stehen verschiedene geführte und ungeführte Wanderungen und Touren auf dem Programm. Die kürzeste Strecke ist 3 Kilometer lang, die längste 106 Kilometer.

