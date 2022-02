Tausende bei Corona-Protesten in Bautzen und Dresden

Mehrere Tausend Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Sachsen demonstriert. In der Landeshauptstadt Dresden versammelten sich laut Angaben eines Polizei-Sprechers etwa 2000 Menschen bei einer Kundgebung auf dem Altmarkt, zu der die Initiative «Querdenken 351» aufgerufen hatte. Zu dem Protest waren laut Angaben der Stadt 4000 Personen angemeldet.

Anschließend zogen die Demonstranten begleitet von einem kleineren Gegenprotest durch die Innenstadt. Laut einer ersten Einschätzung der Polizei am Abend blieb alles ruhig.

Auch in Bautzen sammelten sich Gegner der Corona-Politik. Die Polizei meldete bis zu 1600 Menschen, die sich zunächst auf dem Schützenplatz versammelt und anschließend einen Aufzug durch die Innenstadt gebildet hätten. Laut Angaben der Einsatzkräfte verlief die Versammlung ohne Störungen und größere Beeinträchtigungen. Gegen zwei junge Männer wurden den Angaben zufolge Anzeigen gestellt, weil diese gegen das Vermummungsverbot verstoßen hätten.