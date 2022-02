Tausende bei Kundgebungen für Frieden in der Ukraine

Menschen demonstrieren auf dem Rathausmarkt in Bremen im Rahmen eines Friedensgebets für die Menschen in der Ukraine. Foto: Markus Hibbeler/dpa

Bei Kundgebungen für Frieden in der Ukraine sind am Freitag in Niedersachsen und Bremen Tausende Menschen zusammengekommen. Nach einem interreligiösen Friedensgebet in der Hannoveraner Marktkirche versammelten sich auf dem Platz davor nach Polizeiangaben rund 1500 Menschen. Einige hatten Ukraine-Flaggen und Kerzen mitgebracht. Bei zwei Kundgebungen in Bremen erst auf dem Domshof und dann auf dem Marktplatz kamen laut Polizei nach vorläufigen Angaben bis zu 3000 Menschen zusammen. Alle Versammlungen verliefen friedlich.

In Hannover bekräftige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Niedersachsens Solidarität mit der Ukraine und bot Menschen in dem Land Hilfe an. «Ich sage, in Niedersachsen wird es Zuflucht geben für diejeningen Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.» Der SPD-Politiker wandte sich aber auch mit einem emotionalen Appell direkt an die russischen Soldaten in der Ukraine: «Hört auf zu kämpfen, denkt an die Menschen. Geht zurück nach Hause!»

Bei einem Friedensgebet auf dem Bremer Marktplatz rief Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zum Frieden in der Ukraine auf. «Die Angriffe müssen sofort gestoppt werden. Die russischen Truppen müssen das Land unverzüglich wieder verlassen. An dieser Haltung kann es keinen Zweifel geben», sagte der SPD-Politiker.

Russland hatte am Donnerstagmorgen einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen wurden auch aus verschiedenen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. Ukrainische Behörden berichteten von Toten und Verletzten.