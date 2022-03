Tausende bei Ukraine-Friedensdemo in Hamburg auf der Straße

Tausende bei Ukraine-Friedensdemo in Hamburg auf der Straße

Tausende vorwiegend junge Menschen sind in Hamburg gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auf dem Spielbudenplatz und der Reeperbahn versammelten sie sich am Donnerstagmittag zum Auftakt einer von der Klimabewegung Fridays for Future (FFF) und anderen Jugendorganisationen organisierten Demonstration. Zehntausende Teilnehmer wurden nach Polizeiangaben erwartet. Eine Sprecherin der Bewegung sagte zu Beginn der Kundgebung, es seien bereits Zehntausede da. Musikalische Unterstützung kam von Bosse, Enno Bunger und Ali Neumann.

Tausende vorwiegend junge Menschen sind in Hamburg gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auf dem Spielbudenplatz und der Reeperbahn versammelten sie sich am Donnerstagmittag zum Auftakt einer von der Klimabewegung Fridays for Future (FFF) und anderen Jugendorganisationen organisierten Demonstration. Zehntausende Teilnehmer wurden nach Polizeiangaben erwartet. Eine Sprecherin der Bewegung sagte zu Beginn der Kundgebung, es seien bereits Zehntausede da. Musikalische Unterstützung kam von Bosse, Enno Bunger und Ali Neumann.

Unter dem Motto «Solidarität für die Ukraine» sollte der Demonstrationszug nach einer Auftaktkundgebung auf dem Spielbudenplatz durch die Innenstadt und zurück nach St. Pauli führen. Weltweit hatte die ukrainische FFF-Bewegung zum Protest gegen den russichen Angriffskrieg aufgerufen.

Um auch den rund 250 000 Hamburger Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen, hatte Schulsenator Ties Rabe (SPD) sie vom Unterricht befreit. Unter 16-Jährige benötigten allerdings ein entsprechendes Entschuldigungsschreiben der Eltern, um dem Unterricht für die Demo fernzubleiben.