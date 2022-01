Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Politik hält ein Schild in der Hand. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Tausende demonstrieren in Hamburg gegen Corona-Politik

Mehrere tausend Menschen sind am Samstagnachmittag in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Der Polizei zufolge haben sich bei zwei Veranstaltungen in Hamburg-Barmbek etwa 3300 Menschen zusammengefunden. Die Demos hatten das Motto «Solidarisch aus der Corona-Krise» und «Gegen Ausgrenzung, Spaltung und Zwang». Auf Schildern und Plakaten der Kundgebenden stand unter anderem «Nein zur Impfpflicht», «Mein Risiko - mein Körper - meine Entscheidung», «Solider Faktencheck statt Ausgrenzung».

Auf dem Rundkurs in Barmbek gab es den Angaben der Polizei zufolge auch eine kleine Gegendemonstration mit rund 50 Leuten. Auf deren Schildern war beispielsweise «Nachdenken statt Querdenken» und «Für eine solidarische Zukunft - Impfen statt Schimpfen» zu lesen.