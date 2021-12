Taxifahrerin auf A1 durch Messerstich in Oberarm verletzt

Eine 30 Jahre alte Taxifahrerin ist während einer Fahrt von Heiligenhafen nach Oldenburg im Kreis Ostholstein von einem Fahrgast durch einen Messerstich am Oberarm verletzt worden. Der Mann habe die Fahrerin am Wochenende offenbar so zwingen wollen, auf der Autobahn 1 in Höhe Gremersdorf anzuhalten, teilte die Polizei am Montag mit. Dort habe er das Taxi verlassen und sei zu Fuß geflüchtet. Die leicht verletzte Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 30 Jahre alte Taxifahrerin ist während einer Fahrt von Heiligenhafen nach Oldenburg im Kreis Ostholstein von einem Fahrgast durch einen Messerstich am Oberarm verletzt worden. Der Mann habe die Fahrerin am Wochenende offenbar so zwingen wollen, auf der Autobahn 1 in Höhe Gremersdorf anzuhalten, teilte die Polizei am Montag mit. Dort habe er das Taxi verlassen und sei zu Fuß geflüchtet. Die leicht verletzte Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der etwa 20 Jahre alte Angreifer vor Fahrtantritt am Sonnabend auf dem Gelände des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen aufgehalten haben. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Betruges ermittelt.