Technisches Rathaus nach Bombendrohung kurzzeitig gesperrt

Das Technische Rathaus in Leipzig ist am Dienstag wegen einer Bombendrohung vorübergehend gesperrt worden. Vorsichtshalber sei das gesamte Gebäude evakuiert worden, Termine konnten zwischenzeitlich nicht stattfinden, wie die Stadt mitteilte. Die Drohung war demnach telefonisch bei der Stadtverwaltung eingegangen. In dem Gebäude sind unter anderem die KFZ-Zulassungsbehörde und das Fundbüro untergebracht. Am Mittag durchsuchte die Polizei das Technische Rathaus.

