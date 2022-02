Technologieprojekte mit rund 664 Millionen Euro gefördert

In Sachsen sind in den vergangenen Jahren mehr als 3300 Technologieprojekte gefördert worden. Dafür seien rund 664 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung an sächsische Unternehmen und ihre Kooperationspartner geflossen, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag mit. Damit zog das Ministerium Bilanz der Förderperiode 2014 bis 2020. Unterstützt wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die der Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren dienen.

In Sachsen sind in den vergangenen Jahren mehr als 3300 Technologieprojekte gefördert worden. Dafür seien rund 664 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung an sächsische Unternehmen und ihre Kooperationspartner geflossen, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag mit. Damit zog das Ministerium Bilanz der Förderperiode 2014 bis 2020. Unterstützt wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die der Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren dienen.

Sachsen verfüge über eine exzellente Forschungslandschaft und einen innovativen Mittelstand mit einer ausgeprägten Kooperationsbereitschaft, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig. «Unternehmen, die in digitale Produkte, Verfahren oder Geschäftsmodelle investieren, stärken zugleich ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandskraft - und festigen damit den Wirtschaftsstandort Sachsen insgesamt.»