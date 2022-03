Nach Kritik von Fridays for Future hat die Hamburger Polizei ihre Angabe zur Teilnehmerzahl bei der Ukraine-Demonstration vom vergangenen Donnerstag bekräftigt. Demnach kamen rund 20.000 Menschen zu der Friedensdemonstration. «Wir haben nicht geschätzt, wir haben gezählt!», erklärte Polizeisprecher Holger Vehren am Montag.

Nach Kritik von Fridays for Future hat die Hamburger Polizei ihre Angabe zur Teilnehmerzahl bei der Ukraine-Demonstration vom vergangenen Donnerstag bekräftigt. Demnach kamen rund 20.000 Menschen zu der Friedensdemonstration. «Wir haben nicht geschätzt, wir haben gezählt!», erklärte Polizeisprecher Holger Vehren am Montag.

Während sich der Demonstrationszug vom Spielbudenplatz über die Reeperbahn in Richtung Ludwig-Erhard-Straße in Bewegung setzte, hätten Beamte an der angrenzenden Englischen Planke von einer installierten Verkehrskamera die gesamte Breite der Straße erfasst und die Personen einzeln gezählt. Mit dieser Zählmethode seien die Beamten auf eine Zahl von 19.000 gekommen. «Natürlich kann man sich dabei mal um ein oder zwei vertun, aber nicht um 100.000», sagte Vehren.

Fridays for Future Hamburg hatte zuvor die Zahl von 120.000 Demonstranten verteidigt. «Die von uns kommunizierte Zahl von 120.000 Teilnehmenden ist, auf Grundlage unserer beiden Berechnungen der minimalen (86.000) bzw. maximalen (160.000) Teilnehmendenzahl auf der Versammlungsfläche, der Zählungen und der Hochrechnungen realistisch», erklärte Pressekoordinatorin Lou Töllner.

Verärgert zeigte sich die Umweltorganisation auch darüber, dass die Polizeipressestelle eine Teilnehmerzahl ohne Absprache mit ihr herausgegeben habe. «Wir verabredeten einvernehmlich, dass keine Zahlen ohne Bescheidgabe und Rücksprache zu unseren Einschätzungen herausgegeben würden, sondern eine gemeinsame Kommunikation erfolgen sollte. An diese Absprachen wurde sich letztlich seitens der Polizei nicht gehalten. Dies bedauern wir sehr», erklärte Töllner.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte alle rund 250.000 Hamburger Schüler vom Unterricht befreit, um ihnen eine Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen. Unter 16-Jährige benötigten allerdings ein entsprechendes Entschuldigungsschreiben der Eltern.