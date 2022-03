Wegen einer Störung sind am Montagmorgen etliche Festnetzanschlüsse der Thüringer Landesverwaltung ausgefallen. Ein Ausfall in diese Größenordnung sei eher ungewöhnlich, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Grund sei eine Störung beim Anbieter 1&1 Versatel. Diese betrifft nach Unternehmensangaben den Dienst «VoIP» (Voice over IP), also die Telefonverbindungen, die über das Internet laufen.

Am Montagmorgen waren in Thüringen die Festnetznummern von Ministerien, Ämtern oder Polizeidienststellen vorübergehend nicht erreichbar. Nach Angaben des Ministeriumssprecher begann der Ausfall um kurz nach 09.00 Uhr morgens. Am Mittag war unklar, wie viele Bereiche der Verwaltung noch betroffen waren. Der Anbieter sei nun angehalten, die Störung zu beheben, hieß es aus dem Ministerium.