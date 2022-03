Ein Wasserschaden hat in der Nacht zum Donnerstag die Telefonanlage im Rathaus in Stuttgart außer Betrieb gesetzt. Die Stadtverwaltung sei unter der Nummer 0711 - 2160 vorübergehend nicht erreichbar, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr sei vor Ort, es werde an einer Lösung gearbeitet. Ursache sei wohl ein größerer Schaden an einem Wasserrohr.

