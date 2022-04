Sechs Intensivpflegepatienten sind in Zossen (Teltow-Fläming) aus einer brennenden Pflegeeinrichtung in Sicherheit gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, stand am Sonntagabend zunächst der Dachstuhl in Flammen, im weiteren Verlauf entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand. Die Pflegeeinrichtung ist nicht mehr bewohnbar. Die Patienten und das Pflegepersonal wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die genaueren Untersuchungen zur Brandursache standen noch aus.