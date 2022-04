Der Frühling zeigt sich in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende eher von seiner kühlen Seite. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Freitag mitteilte. Am Samstag könnten auch acht Grad erreicht werden. Von der Elster bis zur Niederlausitz werden am Freitag noch etwas Regen oder leichter Schneeregen erwartet. Doch dann bleibt es zumeist niederschlagsfrei und es gibt nach bewölktem Beginn am Samstag sogar heitere Abschnitte. Erst am Sonntagnachmittag zieht sich der Himmel dann wieder zu.

Ein zunächst noch heftiger Wind im Norden Brandenburgs, der im Berliner Raum in einzelnen Windböen sogar Windstärke sieben erreichen kann, lässt am Freitagabend langsam nach. Auch am Samstag ist noch mit einigen frischen Böen zu rechnen.