Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin unterlag am Mittwoch der favorisierten Estin Anett Kontaveit nach gewonnenem ersten Satz mit 6:3, 4:6, 4:6. Für Kerber war es gegen die Weltranglisten-Sechste die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Das frühe Aus beim hochklassig besetzten Turnier in Stuttgart ist für die 34-jährige Kielerin die nächste Enttäuschung. Am vergangenen Wochenende hatte die deutsche Nummer eins bei der Niederlage der deutschen Damen-Auswahl im Billie Jean King Cup in Kasachstan beide Einzel verloren.