Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart gegen die US-Open-Siegerin Emma Raducanu ausgeschieden. Die 26 Jahre alte Hamburgerin nahm der klar favorisierten Britin einen Satz ab, musste sich am Donnerstag aber mit 0:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-118. Korpatsch war eigentlich in der Qualifikation des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers gescheitert, aber aufgrund einer Absage ins Hauptfeld gerückt.