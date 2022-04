Lokalmatadorin Laura Siegemund hat ihren dritten Halbfinaleinzug beim Tennis-Turnier in Stuttgart verpasst. Die einzige deutsche Viertelfinalistin der Sandplatz-Veranstaltung schied am Freitag mit 5:7, 3:6 gegen die Russin Ljudmila Samsonowa aus. Damit bleibt es dabei, dass zuletzt 2017 eine deutsche Teilnehmerin in der Runde der besten Vier stand. Damals hatte die Schwäbin Siegemund überraschend den Titel gewonnen.